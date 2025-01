Liliana Ramos substitui Nuno Russo na vereação da Câmara de Santarém

Liliana Ramos assumiu as funções de vereadora do Partido Socialista na Câmara de Santarém na reunião do executivo de terça-feira, 14 de Janeiro, na sequência do pedido de suspensão de mandato do vereador Nuno Russo, que foi trabalhar para o sector privado. Os pelouros que Nuno Russo detinha foram assumidos pelo vereador socialista Manuel Afonso. Liliana Ramos tem vindo a substituir com regularidade outros vereadores do PS nas suas ausências.

Na mesma reunião foi também aprovada a suspensão do mandato, com efeitos a partir do dia 3 de Janeiro e por mais 60 dias, do vereador do PSD Diogo Gomes, que deixou as funções autárquicas em Março de 2024 devido à polémica de um skate parque instalado na cidade e que foi entretanto desactivado. Diogo Gomes já não deverá voltar ao executivo neste mandato, tendo sido substituído por Alfredo Amante na bancada do PSD.