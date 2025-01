Margarida Lopes diz que assume presidência da Câmara de Mação com orgulho

Vasco Estrela abandona a presidência da Câmara de Mação e passa a pasta para Margarida Lopes, de quem diz ter elevadas expectativas pelo trabalho que tem vindo a desempenhar. Vasco Estrela fala em despedida emotiva.

A social-democrata Margarida Lopes é a nova presidente da Câmara de Mação, rendendo no cargo Vasco Estrela, que estava a cumprir o último mandato e que assumiu funções como vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro. “É com grande sentido de responsabilidade, orgulho e sentimento de querer continuar a cumprir sempre um bom serviço público, sobretudo à comunidade maçaense, que aceito”, afirmou Margarida Lopes, questionada pela Lusa.

Margarida Lopes, 44 anos, eleita vereadora pelo PSD nas eleições autárquicas de 2017, assumiu a vice-presidência autarquia em 15 de Janeiro de 2024, sucedendo no cargo a António Louro, que apresentou renúncia para se dedicar à Associação Florestal de Mação. Formada em Comunicação Social, em 2003 iniciou funções como técnica superior de comunicação na Câmara de Mação, vila onde reside, tendo entrado na política em 2009, quando aceitou um convite de Saldanha Rocha, então presidente do executivo, para integrar as listas candidatas do PSD às autárquicas daquele ano.

Vasco Estrela (PSD), que era presidente da Câmara de Mação desde 2013, vice-presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo desde 2017 e vice-presidente do conselho regional da CCDR LVT desde 2022 (cargos que também abandona), disse à Lusa que a saída da liderança autárquica é um momento “emotivo” e que a até agora vice-presidente Margarida Lopes assume as funções de presidente. “É um momento sempre emotivo deixar a autarquia de Mação ao fim de 23 anos de trabalho contínuo, diário, em prol deste concelho e desta população, mas a vida é assim mesmo. Se não fosse nesta altura, seria em Outubro e, portanto, as circunstâncias levaram-me a esta decisão”, afirmou o social-democrata, também ex-vereador e que estava a cumprir o seu terceiro mandato como presidente, não se podendo recandidatar ao cargo este ano devido à lei de limitação de mandatos.

Os quatro novos vice-presidentes responsáveis pela agricultura regional nas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte, Centro, Lisboa e Alentejo entraram em funções para um mandato de quatro anos, após a Resolução do Conselho de Ministros com as nomeações ter sido publicada no Diário da República. “Para já é uma suspensão do mandato, mas obviamente que a minha perspectiva é renovar esta suspensão. E, portanto, Margarida Lopes é a nova presidente da Câmara Municipal de Mação e tem todas as condições para desempenhar cabalmente esse papel, tem boa capacidade de trabalho, é uma pessoa extraordinariamente responsável, de enorme lealdade e muito comprometida com aquilo que são os objectivos que traçámos para este mandato. Espero que ela faça um bom papel, tão bom ou melhor do que eu, para bem deste concelho”, afirmou Vasco Estrela. O requerimento a pedir a suspensão de mandato indica o prazo de 180 dias (seis meses), sendo “intenção” de Vasco Estrela “renová-lo até final deste mandato”.

As nomeações para as CCDR ocorrem depois de o actual Governo ter decidido atribuir ao ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, poderes de superintendência nesta área através de um vice-presidente em cada comissão, que terá a seu cargo os departamentos dedicados à agricultura, desenvolvimento rural e pescas. “Tenho expectativas elevadas, positivas, tenho sentido de responsabilidade, acho que estou consciente das minhas obrigações. Espero estar à altura do desafio que tenho pela frente e manter a postura que sempre mantive, e que possa alcançar os objectivos que me foram propostos, seguramente em prol da região Centro e de todo o país. Será essa a minha obrigação, cumprir aquilo que está determinado, repito, em prol da região e do país”, declarou Vasco Estrela.