Miguel Prata Roque perdeu eleições para a FAUL do PS

Professor de Direito de Vila Franca de Xira obteve 29% dos votos, contra os 71% obtidos pela eurodeputada Carla Tavares, nas eleições para a presidência da Federação da Área Urbana de Lisboa do Partido Socialista.

A eurodeputada Carla Tavares venceu as eleições intercalares e é a nova presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do Partido Socialista, batendo o vilafranquense Miguel Prata Roque. Carla Tavares obteve 71% dos votos contra 29% obtidos por Miguel Prata Roque. Habitação acessível, mobilidade sustentável, segurança, transição climática e justiça social são os pilares definidos pela nova presidente da FAUL.

As eleições intercalares decorreram no dia 10 de Janeiro, nas várias secções do PS, e foram apenas para a presidência, já que os restantes órgãos federativos se mantêm. Apesar de ter sido o primeiro a avançar para a corrida, Miguel Prata Roque não conseguiu chegar à liderança da FAUL. O também professor universitário de Direito já havia dito numa sessão com os militantes na sua terra, Vila Franca de Xira, que independentemente do resultado estaria disponível para ajudar a FAUL e o PS a progredir num caminho de justiça social e melhoria da qualidade de vida dos portugueses.

Com 47 anos, Miguel Prata Roque foi antigo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros do primeiro Governo de António Costa, é professor universitário e comentador da SIC Notícias.