Ourém cria regulamento de segurança e utilização para instalações desportivas

O município de Ourém aprovou, na última sessão camarária, a proposta para a elaboração do Regulamento de Segurança e de Utilização dos Espaços de Acesso Público (RSUEAP) em regime simplificado para as instalações desportivas municipais, cumprindo as exigências da lei.

O presidente da câmara, Luís Albuquerque (PSD), sublinhou que é obrigatório que todos os espaços desportivos tenham este regulamento. “Temos de iniciar este processo para que todos os nossos equipamentos cumpram a lei”, disse. A medida visa garantir que todas as instalações municipais estejam em conformidade com as normas de segurança, para o posterior encaminhamento para as entidades competentes para validação e implementação.