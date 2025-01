PSD de Almeirim critica candidatura de Pedro Ribeiro à Câmara de Santarém

O PSD de Almeirim considera que o anúncio do presidente da Câmara de Almeirim como candidato do PS em Santarém é um “oportunismo político” e apesar de uma opção legítima, “demonstra uma visão política focada exclusivamente em interesses pessoais e partidários”. A concelhia social-democrata refere em comunicado que é “lamentável que, em vez de se focar nas necessidades e desafios” de Almeirim, o candidato Pedro Ribeiro “prefira usar o seu cargo como trampolim político”.

A concelhia do PSD, liderada por António Nunes, lembra a entrevista do presidente do PS de Santarém, Diamantino Duarte, a O MIRANTE, em que este diz que havia três nomes para candidatos, para considerar que o PS admite que não tem em Santarém nenhum militante ou simpatizante com capacidade para ser candidato à câmara municipal da nossa capital de distrito”. E acrescenta que os socialistas “estão mais preocupados com jogos de poder e interesses internos do que com as reais prioridades dos municípios que governa ou pretende governar”.

Considerando que Pedro Ribeiro tem de dar esclarecimentos, o PSD pergunta se surgir uma possibilidade de investimento se vai direccioná-la para o concelho de Almeirim ou se vai desviá-lo para Santarém. Questiona ainda se vai renunciar ao cargo de presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e se vai continuar a viver e trabalhar em Almeirim ou vai mudar-se para Santarém. Questões que Pedro Ribeiro responde na entrevista nas páginas 28 e 29 desta edição.