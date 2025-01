PSD de Coruche celebra reposição de justiça na desagregação de freguesias

O PSD de Coruche congratulou a população do concelho pela aprovação, no Parlamento, da desagregação das freguesias de Coruche, Fajarda e Erra, extinguindo a união de freguesias criada no âmbito da reorganização administrativa de 2013. Em nota de imprensa assinada pelo presidente da concelhia, Francisco Gaspar, os sociais-democratas destacam o papel do partido no processo, sublinhando que a decisão “repõe a justiça” e resulta de um compromisso assumido pelo PSD com a população. “Com um governo PSD e após mais de oito anos de adiamentos dos governos socialistas, verifica-se a reposição das nossas freguesias”, lê-se no comunicado. O PSD criticou ainda o funcionamento da união de freguesias, que considera ter sido marcado por uma “gestão incompetente e centralista”.