Apoio mecenático da Renova à Câmara de Torres Novas não reúne consenso

A Câmara de Torres Novas aceitou o apoio mecenático da Renova, que se traduz na oferta de artigos para a autarquia distribuir a visitantes em eventos ligados ao turismo no concelho, mas a proposta não reuniu consenso na reunião camarária de 15 de Janeiro. A vereadora do Movimento P’la Nossa Terra, Carla Correia, optou pela abstenção considerando que não faz sentido o município aceitar este tipo de “contrapartida” de uma empresa sobre a qual recai um processo sobre a “ocupação da nascente do rio Almonda”.

Perante a posição da vereadora que substituiu António Rodrigues, o presidente do município, Pedro Ferreira (PS), afirmou que é preciso “separar as águas” no que respeita à empresa da qual se orgulha por ser “grande motor de desenvolvimento para o concelho em termos económicos e sociais”, nomeadamente pelos milhares de empregos que gera. “Só em relação a este ponto não temos dúvida em aceitar este apoio mecenático, que se traduz em promoção do nosso concelho”, vincou.

A posição e afirmações da Renova sobre ser proprietária da nascente do rio Almonda, que vedou há vários anos, recorde-se, tem sido contestada por populares e eleitos locais de vários espectros políticos. Recentemente, o presidente da Assembleia Municipal de Torres Novas, José Trincão Marques, fez saber que a empresa de produção de papel vai manter a vedação por questões de segurança, mas de forma que a sua altura permita os visitantes visualizar em pleno a paisagem que envolve a nascente do rio.