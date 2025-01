Escola Marinhas do Sal assinalou 500 anos do nascimento de Camões

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Escola Marinhas do Sal, em Rio Maior, foi palco de um espectáculo comemorativo dos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões. Uma actividade lúdica/pedagógica que juntou o trabalho de várias turmas e várias áreas de ensino daquela escola. O momento foi presenciado pela vereadora da Educação da Câmara de Rio Maior, Leonor Fragoso, e pelo director do Agrupamento de Escolas, Carlos Ribeiro.