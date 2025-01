Escola Sá da Bandeira em Santarém recebeu Encontro de Jovens Cientistas da UNESCO

Durante quatro dias, jovens estudantes debateram em Santarém questões relacionadas com o futuro do planeta Terra.

A Escola Secundária Sá da Bandeira, em Santarém, está a receber entre os dias 14 e 17 de Janeiro o XXVII Encontro Internacional de Jovens Cientistas das Escolas Associadas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). O tema este ano é “O Planeta Terra Pergunta: Onde Queres Morar Amanhã?”, uma questão que visa “tomar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e o seu impacto”.

A sessão solene de abertura teve lugar no auditório da escola Secundária Sá da Bandeira (ESSB), onde marcaram presença João Leite, presidente da Câmara de Santarém, Beatriz Santos Martins, vice-presidente do município, o vereador Alfredo Amante, a deputada Inês Barroso, o presidente da União de Freguesias de Cidade de Santarém, Diamantino Duarte, e Maria Adélia Esteves, directora do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, entre outras personalidades. O momento contou com apontamentos musicais interpretados por alunos do Conservatório de Música de Santarém.

“Estes jovens deixam aqui o contributo de continuarem com este empenho, de nunca desistirem de aprender, de estudarem e de se esforçarem. Vocês são o presente, mas, sobretudo, a nossa esperança, o nosso futuro, e nós temos muita confiança naquilo que são os vossos conhecimentos e naquilo que é a vossa força e determinação. A garantia para que no futuro o nosso mundo, o nosso planeta, o nosso país e o nosso concelho, em particular, possam ser muito melhores do que aquilo que são hoje”, disse o presidente do município no seu discurso.