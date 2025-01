Estradas do concelho de Torres Novas vão ser requalificadas por um milhão de euros

Deviam olhar para as estradas da Barroca e verificar que de seguras não têm nada. Antes da ponte da Barroca deviam de haver lombas, em ambos os sentidos. Mas como os governantes locais não vivem aqui não percebem o perigo que é passar na ponte devido à velocidade dos veículos que vêm da Lamarosa ao entrar na ponte, nem dos que vêm do Entroncamento para a Lamarosa que saem da ponte fora de mão. As bermas são estreitas e a vala de um dos lados é profunda. Venham senhores governantes locais, passem por aqui! Mas não façam vista grossa, por favor! Falem com os habitantes.

Maria Ribeiro