Estrondos nos esgotos causa susto em rua de Almeirim

Já não é primeira vez que acontece esta situação. No ano passado saltaram as tampas na Rua das Vendas Novas, na mesma zona da cidade. Até senti o sofá a tremer... Percebemos logo o que estava acontecer novamente. A nossa sorte é que não ia ninguém a passar e não havia carros estacionados perto. Na altura chamámos as autoridades que disseram que nada podiam fazer, desta vez fizeram o que deviam de ter feito quando aconteceu a primeira vez. Espero que fique resolvido e não volte acontecer com mais alguma notícia de acréscimo.

Sónia Gouveia Charana