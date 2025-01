Funcionária vive momentos de terror durante assalto ao ponto CTT em Aveiras de Cima

Funcionária afecta ao ponto CTT em Aveiras de Cima foi surpreendida por ladrão que, em pleno dia, lhe apontou uma arma de fogo. Polícia Judiciária está a investigar.

A funcionária da loja que é ponto CTT em Aveiras de Cima, concelho de Azambuja, viveu momentos de terror na quarta-feira, 15 de Janeiro, quando foi assaltada em pleno dia. O suspeito exigiu dinheiro à mulher apontando-lhe uma arma de fogo e em poucos minutos abandonou o local.

A Polícia Judiciária (PJ), que confirmou a informação a O MIRANTE, adiantou que esteve no local a efectuar diligências e que o suspeito não foi ainda identificado, encontrando-se a monte. O alerta à PJ foi dado pela Guarda Nacional Republicana (GNR) pelas 15h55. Quando os militares da Guarda chegaram ao local, o ladrão já tinha iniciado a fuga. A investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária por se tratar de um crime com arma de fogo.

O ponto CTT de Aveiras de Cima esteve vários dias encerrado ao público enquanto decorreram as diligências e a funcionária se recompôs.