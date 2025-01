Madrugada de furtos a cafés e restaurantes no concelho de Torres Novas

A madrugada de terça-feira, 21 de Janeiro, ficou marcada por uma onda de furtos a cafés e restaurantes na cidade de Torres Novas e na freguesia de Riachos. Autoridades estão a investigar possibilidade de correlação dos crimes.

Foram pelo menos três os estabelecimentos de cafetaria e restauração alvos de furto e tentativa de furto na madrugada de terça-feira, 21 de Janeiro, no concelho de Torres Novas. Os criminosos atacaram pela calada da noite e, no caso de um dos estabelecimentos, o Café Smile, na Rua Tenente-Coronel Salgueiro Maia, em Torres Novas, levaram o cofre da máquina de tabaco, confirmou a O MIRANTE fonte da PSP, adiantando que para a concretização do crime os suspeitos utilizaram uma viatura de apoio para partir a vitrina e na qual se puseram rapidamente em fuga.

Na mesma madrugada duas tentativas de furto foram registadas, neste caso pela Guarda Nacional Republicana (GNR), na freguesia de Riachos, na cervejaria/restaurante Paradiz e no Tappas do Bairro. Os crimes terão ocorrido entre as 02h00 e as 03h00, segundo confirmou ao nosso jornal fonte da Guarda, acrescentando que à chegada dos militares não havia suspeitos no local.

Nos três casos, os suspeitos partiram as vitrinas de vidro e entraram para o interior dos estabelecimentos, mas apenas num concretizaram o furto levando o cofre da máquina de tabaco. As autoridades estão a tentar perceber se há uma correlação entre os crimes.