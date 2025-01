Ourém celebra protocolo com Academia de Dança Arabesque

A Câmara de Ourém vai estabelecer um protocolo com a associação Academia de Dança Arabesque. Com essa parceria, o município compromete-se a financiar a associação na admissão de duas alunas do ensino básico articulado 2.º grau (6.º ano de escolaridade), que além das condicionantes territoriais, não obtiveram financiamento da Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. A Academia de Dança Arabesque é uma cooperativa cultural certificada, vocacionada para a formação e ensino da dança. O apoio financeiro será de dois mil euros, correspondendo a mil euros por aluno, sendo que deste modo a autarquia pretende garantir o acesso às mesmas valências de ensino e às mesmas oportunidades dos alunos residentes no território Ourém/Fátima.