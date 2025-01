Reabilitação de arruamentos na freguesia de Samora Correia

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Câmara de Benavente está a reabilitar pavimentos betuminosos em várias ruas da freguesia de Samora Correia, num investimento de cerca de 96 mil euros. A intervenção em curso visa a melhoria das condições de circulação e segurança. Os trabalhos, de acordo com o município, incidem sobre a Rua Alameda Almeida Garrett, em Samora Correia, mas também na Rua Vitorino Nemésio, Rua Alto do Catalão e Rua Francisco Maria Gomes, artérias localizadas no Porto Alto. O pavimento existente encontrava-se, na sua generalidade, bastante degradado, apresentando abatimentos junto a caixas de visita e sobre ramais, o que motivou a necessidade de intervenção. A obra foi adjudicada por 95.999 euros, acrescidos de IVA, e prevê um prazo de execução de 21 dias.