Serviços do Registo em Santarém são imagem do caos a nível nacional e autarcas não fazem nada

O presidente de Câmara Municipal de Santarém que está actualmente sentado na cadeira do poder é igual aos outros que por lá passaram. O actual presidente tem o objectivo de ganhar o ordenado e fazer presença nas festas, isso é com ele. Atender aos vários problemas do município de Santarém é algo a que faz vista grossa!

João Maurício