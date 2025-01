Torres Novas recebeu centenas de professores para discutir estratégias ambientalistas

“Seminário Eco-Escolas” realizou-se este ano em Torres Novas, num evento que envolveu mais de 300 pessoas e que pretendeu reconhecer e estimular escolas a adoptar medidas pró-ambientalistas.

O município de Torres Novas acolheu o “Seminário Nacional Eco-Escolas 2025”, que reuniu professores e técnicos de todo país. O evento contou com várias palestras, workshops, fóruns e uma Eco-Mostra, onde foram discutidas medidas e estratégias em prol do meio ambiente. O Seminário arrancou na sexta-feira, 17 de Janeiro, com a entrega de Diplomas de Qualidade e Excelência 2024, onde foram distinguidas 161 das 194 Eco-Escolas, pelo bom trabalho que realizaram nos últimos anos, estando actualmente inscritas 2183 Eco-Escolas e 258 municípios em Portugal. O município de Torres Novas é um dos que adere ao movimento há vários anos, afirmando o presidente da câmara municipal, Pedro Ferreira, que é “um orgulho” acolher um evento como este tendo em conta a importância dos temas abordados.

Durante os três dias, o evento contou com a participação de vários especialistas em educação, ambiente e sustentabilidade. No evento também foram apresentados novos projectos e desafios para o ano 2025, como o projecto Geração Depositrão, o Geração Verdão, o Ecolabirinto, o Return Box, o Microflorestas e muitos outros, que reforçam de igual modo a prática de acções relacionadas com a reciclagem, a protecção da biodiversidade e a sustentabilidade. Muitas destas palestras foram participativas, onde o público fez perguntas ou pediu conselhos sobre como resolver certas situações e problemas presentes nas escolas.

Uma das grandes novidades no evento foi a retoma da actividade “Rota pelo Clima”, que foi planeada para o ano de 2020, mas que devido à pandemia não pôde ser realizada. A actividade promove acções de mobilidade sustentável, que é um tema que o presidente da Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABBAE), José Archer, pondera investir mais no futuro. A cidade que vai acolher o próximo Seminário Eco-Escolas já está decidida e irá ser anunciada no final do presente ano lectivo, adiantando José Archer que a “preocupação é ir sempre a diferentes regiões” do país. O Seminário Nacional Eco-Escolas é direccionado a professores e técnicos de municípios que acompanham o Programa Eco-Escolas e é desenvolvido pela ABBAE desde 1996.