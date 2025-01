Vandalismo é constante no Parque da Milhariça em Aveiras de Cima

O Parque Urbano da Milhariça, em Aveiras de Cima, no concelho de Azambuja, tem sido alvo frequente de actos de vandalismo e de má utilização que têm obrigado à substituição de equipamentos públicos. O presidente da junta de freguesia, António Torrão, lamenta a O MIRANTE a situação e espera que a mesma fique resolvida ou pelo menos minorada com a passagem da gestão do parque do município de Azambuja para a Junta de Aveiras de Cima, o que deverá acontecer em breve.

Segundo o autarca da CDU, já foram vandalizadas as casas-de-banho públicas, portas rebentadas e partidos equipamentos do campo de jogos. “Estamos à espera da assinatura do protocolo, que não deverá demorar. Acreditamos que se pusermos o bar do parque a funcionar haverá menos hipótese de vandalismo. Se houver pessoas a frequentar o estabelecimento é mais um reforço que há na segurança”, defende.

O Parque da Milhariça abriu ao público em 2021 mas o bar que existe no espaço nunca foi posto a funcionar. A junta de freguesia, sublinhou António Torrão, vai abrir hasta pública para que interessados concorram à concessão do bar assim que o protocolo for assinado.

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS) adiantou na primeira reunião camarária de 2025, em resposta à vereadora do Chega, Inês Louro, que já foi feita a escritura da reversão do direito de superfície para a junta de freguesia.