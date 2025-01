VFX promove smart talks para jovens na Castanheira do Ribatejo

Está agendado para 31 de Janeiro, no Pavilhão Municipal da Castanheira do Ribatejo, o evento Smart Talks, “Os sonhos não têm tecto”, destinado a jovens entre os 14 e os 25 anos, que visa inspirar e motivar os participantes através de um painel de oradores.

A iniciativa, promovida pela Divisão de Juventude da Câmara de Vila Franca de Xira e integrada na candidatura ao programa Lisboa 2030 de Promoção do Sucesso Escolar, tem como principal objectivo promover a reflexão sobre os desafios actuais enfrentados pela juventude. Através da partilha de experiências e estratégias de superação, o evento busca incentivar os jovens a alcançar os seus objectivos pessoais e profissionais.

O painel conta com a participação do cantor David Carreira, bem como dos Embaixadores da Juventude do município Isac Graça, actor, e Joana Moreira, coreógrafa e bailarina. A moderação fica a cargo de Daniela Azevedo. Este será o primeiro de um ciclo de smart talks a realizar durante este ano, destacando trajectórias de jovens e personalidades, apostando em abordagens de educação não formal. O evento tem acesso gratuito mas lotação limitada e os bilhetes devem ser levantados no local no próprio dia do evento.