Alcanena promove encontros de poesia e cultura

A Biblioteca Municipal Dr. Carlos Nunes Ferreira, em Alcanena, promoveu, no dia 25 de Janeiro, mais um “Encontro de Poesia e Cultura”, no qual foi apresentado o livro “Miscelânea Poética e Nove Poemas, Nove Amores”, de Nuno R. Soares, com a presença do autor. Os encontros reúnem, habitualmente, poetas do concelho de Alcanena e apreciadores de poesia, estando abertos à participação de todos os que se interessem pelas temáticas da Poesia e da Cultura. O próximo Encontro decorre no dia 22 de Fevereiro e será dedicado à poesia de Mário Quintana.