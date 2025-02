Constância promove beijos subaquáticos para comemorar Dia de São Valentim

“Beijo Subaquático + Longo” volta este ano a assinalar o Dia de S. Valentim/Dia dos Namorados em Constância.

Organizado pelo sector de desporto da Câmara Municipal de Constância, o “Beijo Subaquático + Longo” volta este ano a assinalar o Dia de S. Valentim/Dia dos Namorados, no dia 7 de Fevereiro, às 21h00, na piscina municipal. A iniciativa de “cortar a respiração” tem como oferta prémios românticos para os casais com maior fôlego como um jantar romântico, estadias e passeio de barco, segundo informa a autarquia em comunicado.

Num comunicado animado, o município explica que beijar tem muitos benefícios e que, por exemplo, num beijo de 10 de segundos perde-se até 15 calorias, envolve a participação de 29 músculos faciais, sendo que 17 são da língua. “Curiosamente são necessários 45 beijos para queimar as calorias de uma barra de chocolate, 14 para compensar uma lata de cerveja ou 2,5 para queimar as calorias de uma pastilha elástica”, lê-se na nota de imprensa, que acrescenta: “além de celebrar o amor, a actividade promete momentos de diversão e cumplicidade, ao mesmo tempo que desafia os casais a testarem os seus limites e a se divertirem enquanto aproveitam a oportunidade de ganhar prémios especiais”.