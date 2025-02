Exposição de Natércia Bernardino em Alhandra

A Galeria de Exposições Augusto Bértholo, em Alhandra, recebe até 23 de Fevereiro uma exposição de técnica mista da artista plástica Natércia Bernardino. Com entrada livre, a exposição destaca composições que exploram malhas, panos, fios e lãs em espaços brancos, desafiando o olhar do público com trabalhos minuciosos e de grande perfeição, refere o município em comunicado. Natural de Santarém e actualmente residente na zona de Lisboa, Natércia Bernardino tem apresentado, desde 1989, os seus trabalhos em espaços como a Biblioteca Nacional, Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso, Museu do Trabalho Michel Giacometti, Galeria Corrente d’Arte, Galeria Diferença, Atelier Ponto de Luz, Galeria da Biblioteca Municipal da Azambuja, Espaço Llansol e Galeria Arte Graça.