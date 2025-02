Sport Clube Povoense “Os Leões” recebe apoio

A Câmara de Santarém vai atribuir um apoio de 5 mil euros ao Sport Clube Povoense “Os Leões”, para ajudar a suportar as intervenções no sistema eléctrico, pintura exterior e aquisição de bancos para a sede da colectividade da Póvoa de Santarém. A associação solicitou um apoio de 6.128 euros ao município, tendo o executivo decidido aprovar o valor que habitualmente dá para este tipo de intervenções nas instalações do movimento associativo.