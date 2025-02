140 atletas participaram nos campeonatos de atletismo em Almeirim e Alpiarça

Associação 20Km de Almeirim dominou nos masculinos enquanto a Tomar Athletics venceu colectivamente nos femininos.

O Campeonato Distrital sub18 em Pista Curta da Associação de Atletismo de Santarém, que se realizou na pista do Complexo Desportivo de Almeirim e na Nave Desportiva de Alpiarça, contou com a participação de mais de 140 atletas do distrito. Nos masculinos, destaque para o domínio do Associação 20Km Almeirim, que somou seis títulos de campeão regional: Guilherme Mendes nos 300 metros e salto em altura, Tomás Cavaleiro no salto com vara, Sebastião Manuel no salto em comprimento e triplo salto e Rafael Neves, no lançamento do peso. Elizaveta Shuyvan, nos 300 metros, foi a única campeã regional dos almeirinenses nos femininos.

A Tomar Athletics, com Inês Saldanha no salto em comprimento e 60 metros barreiras, e Inês Cotrim nos 3.000 metros, venceu colectivamente nos femininos. A Juventude Desportiva Almansor terminou com duas campeãs, Beatriz Bastos nos 1.500 metros e Matilde Ferreira nos 800 metros. Também a CP Alcanena conquistou dois títulos, Luna Rodrigues no salto em altura, e Xavier Casal nos 3.000 metros.

O CN Rio Maior venceu em ambas as categorias de Marcha, Juliana Vieira nos femininos e Vicente Figueiredo nos masculinos. A CB Abrantes venceu três títulos regionais, com Tiago Santos nos 1.500 e 800 metros e Natália Svirsa no lançamento do peso, o mesmo número que o GA Fátima, Gabriel Ribeiro nos 60 metros barreiras, Matthias Abayomi nos 60 metros e Oleksa Shchegrynets no triplo salto. Matilde Romão, do CLAC Entroncamento, foi campeã regional de salto com vara e Mariana Formiga, nos 60 metros, venceu o único título da UDZ Alta.