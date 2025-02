Águias de Alpiarça conquista cinco títulos no nacional de pista

A ciclista Inês Fonseca do Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça venceu em todas as vertentes - corrida por pontos, eliminação e scratch – no Campeonato Nacional de Pista em Ciclismo. Bárbara Cunha esteve muito perto do pódio, conseguindo o 4º lugar nas vertentes de Eliminação e Scratch. A equipa Triumtermica/Águias de Alpiarça destacou-se ainda em juvenis masculinos, com Lourenço Luciano a vencer nas vertentes de scratch e no quilómetro. Nos cadetes masculinos, a corrida por pontos foi ganha por Afonso Falcão (Landeiro/KTM/Matias & Araújo), a eliminação por Vasco Silva (Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel) e o scratch por Bruno Nogueira (Cantanhede Cycling/Vesam).