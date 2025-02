Judoca Patrícia Sampaio conquista o ouro no Grand Slam de Paris

Atleta de Tomar voltou a brilhar numa grande competição mundial de judo, depois do bronze nos Jogos Olímpicos do último Verão.

A judoca de Tomar Patrícia Sampaio, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris2024, conquistou no domingo, 2 de Fevereiro, a medalha de ouro em -78 kg no Grand Slam de Paris, um dos torneios mais conceituados do circuito internacional. A judoca da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais iniciou o circuito da melhor forma, com uma entrada implacável na capital parisiense, onde derrotou três adversárias do top-8, entre as quais as primeira e terceira cabeças de série na competição.

Na final, Patrícia Sampaio derrotou a ex-campeã mundial e medalha de prata em Paris2024, Inbar Lanir, com uma projecção para ippon a 1.15 minutos do final, e quando a sua adversária israelita já tinha dois castigos. Antes, a medalhada olímpica e o nome mais entusiasmante da actualidade no judo português, já tinha vencido, com o público da casa contra si, a francesa Audrey Tchumeo, que viu um terceiro castigo (desclassificação) a 57 segundos do final.

Para a atleta ribatejana, 2024 foi um ano de excelência, especialmente com a medalha em Paris2024 e que terminou com a medalha de bronze no Grand Slam de Tóquio, em Dezembro, seguida agora de um 2025 prometedor. O ouro em Paris coloca-a, tal como aconteceu com a medalha olímpica, a igualar proezas de Telma Monteiro, Nuno Delgado e Jorge Fonseca, numa restrita galeria de portugueses que conseguiram vencer no Grand Slam parisiense.

A judoca da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais passa a ter o mesmo ouro em Paris de Bárbara Timo (2021), Telma Monteiro, que terminou a carreira no final do ano, e foi primeira em 2012 e 2015, e de Pedro Soares (1998).