Prata e bronze para o judo da Casa do Povo de Rio Maior

Fabiana Ribeiro, Sofia Andrade e Miguel Domingues participaram no open de cadetes Mestre António Morais.

Fabiana Ribeiro e Sofia Andrade conquistaram medalhas de prata e bronze, respectivamente, no open de cadetes Mestre António Morais, realizado a 25 de Janeiro em Castelo Branco. As judocas da Casa do Povo de Rio Maior destacaram-se na categoria -52 quilos, no caso de Fabiana, e -70 quilos. Miguel Domingues (-60 quilos) apesar de não ter alcançado o pódio conquistou uma vitória em dois combates.

A Casa do Povo de Rio Maior congratula os seus atletas pelos resultados, treinadores e restantes atletas que, mesmo sem competir desta vez, são parte essencial do crescimento e desenvolvimento do grupo. O clube agradece ainda aos pais e responsáveis pelo apoio constante e fundamental, e às entidades locais, como a Câmara de Rio Maior e a Desmor, que proporcionam “excelentes condições de treino”.