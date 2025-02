Santarém tem 200 mil euros para apoiar organização de eventos desportivos

A Câmara de Santarém tem 200 mil euros para distribuir pelas associações e clubes desportivos do concelho durante 2025, para apoiar a organização de eventos desportivos relevantes. As entidades interessadas em candidatar-se aos fundos do Programa de Apoio e Financiamento do Associativismo Desportivo (PAFAD) devem fazê-lo até dia 1 de Março, informa a autarquia. Para 8 de Março está prevista a análise das candidaturas e a supressão de eventuais anomalias no preenchimento do formulário. A atribuição do apoio financeiro deve ser divulgada até 11 de Março. Cada clube só pode apresentar uma candidatura por modalidade e deve fazer prova de não dívida à Autoridade Tributária e à Segurança Social. O pagamento do valor aprovado é feito após a realização do evento e mediante a apresentação de justificativos de despesa.