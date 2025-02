Central logística da Worten em Castanheira do Ribatejo promete 400 empregos

O loteamento da Plataforma Logística da Castanheira do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira, na zona da Lezíria das Cortes e Quinta das Areias, foi alterado para acomodar uma pretensão da Sonae de instalar no local o seu novo centro logístico da Worten. O documento foi aprovado em reunião do executivo da Câmara de Vila Franca de Xira com os votos contra da CDU. Segundo o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), representa um investimento privado de 90 milhões de euros e a criação de 400 postos de trabalho.

Os comunistas justificaram o seu voto contra com a coerência de sempre terem sido contra a instalação da plataforma logística naquele local. “Passo a passo estes terrenos serão todos destruídos sem esquecer os impactos rodoviários que mais este centro trará”, lamentou Pedro Carvalho, vereador da CDU. Na resposta, Fernando Paulo Ferreira lembrou que o município está a conseguir, em Castanheira do Ribatejo, captar os maiores investimentos do país e gerar empregos qualificados sendo que o problema dos acessos tem sido uma das prioridades a resolver. “Fomos o executivo que viabilizou um novo cais na Castanheira para que os transportes não sejam exclusivamente rodoviários e estamos a trabalhar com empresas da zona para criar um novo ramal ferroviário na zona da plataforma logística que venha a servir mais empresas na zona. Essa é a nossa preocupação e estamos a fazer as coisas acontecer”, defendeu.

A chegada deste centro logístico surge depois de outros investimentos já anunciados e em obra em Castanheira do Ribatejo, onde já está a funcionar a plataforma nacional da Leroy Merlin e as obras de construção da primeira de cinco fases de um novo campus de data centers e um centro de inovação tecnológica, focados no desenvolvimento de inteligência artificial generativa e computação avançada, como O MIRANTE já tinha dado nota. A expectativa dos promotores privados deste campus de data centers, a Merlin Properties e Edged Energy, é vir a ter a primeira unidade pronta a comercializar em 2027, com um investimento global, quando todo o projecto estiver pronto, a rondar os mil milhões de euros.