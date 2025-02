Emerald vence concurso de montras em Samora Correia

A Emerald Inspiring Interiors, situada junto à rotunda do Pescador, no Porto Alto, Samora Correia, foi a vencedora do II Concurso de Montras de Natal promovido pela Associação Social Amigos de Samora Correia (ASASC). Segundo a organização, o concurso contou com a participação de 13 estabelecimentos comerciais de vários sectores de actividade. Além do primeiro prémio, foram atribuídas duas menções honrosas aos salões 2004 Cabeleireiros, em Samora Correia, e Zurita Cabeleireiros, no Porto Alto.