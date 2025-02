Feira Nacional de Agricultura em Santarém tem como tema as Biosoluções

A Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo vai decorrer entre 7 a 15 de Junho de 2025, no CNEMA, em Santarém, com o tema das biosoluções. Esta edição vai ter como tema as Biosoluções, atribuindo destaque à evolução do sector no desenvolvimento de produtos e tecnologias que são aplicados para melhorar a saúde, a capacidade dos solos e das culturas, com menor impacto ambiental, nas emissões de gases, na utilização mais eficiente da água e na promoção da biodiversidade.

“Queremos promover as tendências de sustentabilidade ambiental do sector e proporcionar aos empresários um ponto de encontro que potencia contactos e negócios”, lê-se em comunicado. Os seminários e colóquios decorrem maioritariamente nos dias úteis vão ser um pólo de debate do tema principal, mas também das principais questões agrícolas do momento, acrescenta a nota de imprensa.

Serão também contempladas as diversas áreas de referência do mundo rural através das mostras de equipamentos e maquinaria agrícola, de agropecuária, de artesanato e da gastronomia. Os valores e tradições regionais, com largadas de toiros, desfiles e provas de campinos, actividades equestres, música popular, entre outros, estarão presentes durante os nove dias de feira.