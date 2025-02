Requalificação de ruas na cidade de Ourém vai demorar um ano

O auto de consignação da empreitada Requalificação Urbana das Ruas Gregório Correia e de Castela e ligação à Rua Dr. Armando Henriques Reis Vieira foi assinado no dia 17 de Janeiro. A obra foi adjudicada pela Câmara de Ourém à NOV Pro Construções, do Grupo NOV, por um valor de cerca de 1,6 milhões de euros e com um prazo de execução de 365 dias.

A empreitada está alinhada com a recente recuperação e ampliação do Jardim Municipal, reforçando a estrutura urbana e criando um eixo que se desenvolve em paralelo à Avenida D. Nuno Álvares Pereira. O projecto visa criar uma ligação estratégica entre o lado nascente e poente da cidade de Ourém. A intervenção encontra-se englobada num plano que pretende modernizar e valorizar o coração da cidade.

A obra vai melhorar os espaços para que sejam parte integrante da cidade de Ourém e vai responder, de um modo integrado, actual e mais respeitador, às necessidades actuais de vivência do espaço, nas suas diversas vertentes: rodoviárias e pedonais para habitantes e visitantes.

O Grupo NOV Engenharia e Construção, do qual faz parte a NOV Pro Construções, está sediado em Leiria e é o mais internacional de todos os sectores do grupo empresarial. Para além do vasto portfolio de obras em Portugal continental e ilhas, tem presença consolidada também em África e América Latina.