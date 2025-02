Cartão Municipal Família Numerosa com escassa procura no Cartaxo

Cartão Municipal Família Numerosa oferece vantagens nas áreas da saúde, desporto, cultura, acção social, actividades económicas, entre outras. Instrumento é dirigido às famílias do concelho do Cartaxo com três ou mais filhos mas teve reduzida adesão.

O Cartão Municipal Família Numerosa (CMFN) do Cartaxo, apresentado a 6 de Setembro de 2022 em reunião camarária, pelo presidente do município, João Heitor (PSD), não tem tido adesão. A revelação foi feita pela vereadora Fátima Vinagre em resposta ao vereador da oposição, Fernando Amorim (PS), tendo prometido levar ao executivo dados concretos. Conforme O MIRANTE noticiou no passado, podem beneficiar as famílias com três ou mais filhos, ou com outras situações similares previstas na lei, que estejam recenseadas e sejam residentes no concelho.

O cartão tem como objectivos contribuir para o bem-estar e melhoria da qualidade de vida das famílias numerosas, oferecendo condições vantajosas de acesso a bens e serviços nas áreas da saúde, desporto, cultura, acção social, actividades económicas, entre outras; estimular o rejuvenescimento geracional e reforçar o dinamismo do comércio local.

Estão listadas no regulamento condições especiais no acesso a actividades e/ou eventos promovidos por associações do concelho, que venham a aderir ao CMFN, descontos em produtos e/ou serviços oferecidos pelas empresas aderentes ao cartão, nas condições por estas estabelecidas, redução das taxas de utilização de equipamentos, bem como, em eventos ou actividades socioculturais, recreativas e desportivas promovidas pela câmara. O formulário de candidatura é obtido e entregue nos serviços de acção social da autarquia.