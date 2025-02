Santarém vai lançar Orçamento Participativo Jovem

O executivo da Câmara de Santarém aprovou o início do procedimento referente à elaboração do Regulamento do Orçamento Participativo Jovem. O aviso do procedimento vai ser publicado na Internet, no Portal do Município de Santarém, onde se torna público quem se pode constituir como interessado e como pode apresentar os seus contributos para a elaboração do regulamento.

A vice-presidente da Câmara de Santarém, Beatriz Martins, explica que este regulamento visa promover a cidadania activa e sensibilizar os jovens para um maior envolvimento nos processos de decisão, impulsionando a sua participação na definição de políticas públicas adequadas às necessidades da sua comunidade. “Este é o primeiro passo obrigatório para que possamos executar o orçamento participativo jovem e, portanto, não deixem de participar”, apela.