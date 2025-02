Acidente alerta para insegurança durante as obras na EN3 em Vila Nova da Rainha

Colisão frontal da qual resultaram dois feridos deve servir, na opinião da vereadora do Chega na Câmara de Azambuja, de alerta para a necessidade de reforço das condições de segurança. Presidente do município diz que já alertou a Infraestruturas de Portugal.

Dois feridos foi o resultado de uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros de passageiros na noite de 27 de Janeiro, em zona de obras na Estrada Nacional 3, em Vila Nova da Rainha, concelho de Azambuja. O acidente, que obrigou ao corte do trânsito, deve servir, na opinião da vereadora do Chega, Inês Louro, de alerta para as “fracas condições de segurança” naquela estrada, “nomeadamente à noite pela fraca visibilidade agora no período das obras”.

A vereadora, que falava na última reunião do executivo da Câmara de Azambuja, perguntou ao presidente do município, Silvino Lúcio (PS), se tomou alguma medida. Questionado sobre o mesmo assunto por O MIRANTE, o autarca socialista afirma que deu conhecimento à Infraestruturas de Portugal (IP), responsável pelas obras em curso, da necessidade de reforço das condições de segurança.

“Para melhorar a sinalização vertical e longitudinal dos sinais de aviso de obras e velocidade e também para melhorar a iluminação na estrada”, especificou Silvino Lúcio, ressalvando que, pelo que sabe, desde que começaram as obras “tem havido menos acidentes” rodoviários naquele troço da EN3, conhecido pela elevada taxa de sinistralidade e trânsito de veículos pesados.

As obras na EN3, entre Azambuja e Vila Nova da Rainha, recorde-se, começaram em Julho de 2024. Englobando uma extensão de cerca de 700 metros, têm como principal objectivo o reforço da melhoria da segurança rodoviária com a reformulação do traçado existente, através da construção de duas rotundas - nos quilómetros 5,7 e 6,4 - e introdução de separador central entre as mesmas.