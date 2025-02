Alberto Mesquita e o processo da Quinta dos Anjos

Esclarecimento

Na última edição de O MIRANTE, na notícia alusiva à condenação da Câmara de Vila Franca de Xira em tribunal a pagar 5 milhões de euros ao promotor da urbanização Quinta dos Anjos, escrevemos que o ex-presidente do município, Alberto Mesquita, era o vereador com o pelouro do urbanismo, quando essa informação não corresponde à verdade. Na realidade, o processo teve início antes do primeiro mandato da presidente Maria da Luz Rosinha. Na altura dos factos, os vereadores do urbanismo na Câmara de VFX eram Carlos Silva e, no mandato seguinte, Ramiro Matos. Alberto Mesquita só ficou com a responsabilidade do urbanismo em 2006, quando substituiu Luís Lopes. Neste caso em concreto, Alberto Mesquita tentou fazer o possível para encontrar soluções que não prejudicassem mais os residentes, tendo até conseguido emitir licenças de utilização. Como O MIRANTE já tinha dado nota, muitas das infraestruturas da urbanização foram realizadas e pagas pela Câmara de Vila Franca de Xira.