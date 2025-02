Aprovada elaboração do Regulamento de Arquivo Municipal de Ourém

Foi aprovado, na última reunião do executivo da Câmara de Ourém, o início de procedimento para a elaboração do Regulamento de Arquivo Municipal de Ourém. O documento surge da necessidade de organizar, padronizar e garantir a gestão adequada dos documentos institucionais, assegurando a conformidade com as normas legais e a eficiência no acesso e preservação dos documentos.

Por meio dessa regulamentação, o município pretende não apenas cumprir com os princípios legais e administrativos, mas também fomentar uma cultura de gestão documental responsável, que contribua para a eficiência organizacional e o fortalecimento da identidade institucional. O início do procedimento pressupõe ainda um prazo de 10 dias para que os interessados se manifestem e apresentem contributos destinados à elaboração da proposta de regulamento.