Associação Abitureiras em Festa com ajuda para obras

A Associação Abitureiras em Festa vai receber um apoio financeiro no valor de 5 mil euros por parte da Câmara de Santarém, para comparticipar as despesas com as obras na cozinha da colectividade. A associação solicitou um subsídio de 5.575€ ao município, mas a Divisão de Cultura, Património Cultural e Turismo propôs ao executivo camarário a atribuição de um montante de 5 mil euros, valor habitualmente concedido pela autarquia para apoiar despesas com obras em instalações de colectividades.