Ciclista morre no Couço vítima de atropelamento

Um ciclista, com cerca de 60 anos, morreu no dia 3 de Fevereiro, na sequência de uma colisão com um veículo pesado na Estrada Nacional 251, na localidade do Couço, concelho de Coruche. O alerta para o acidente foi dado às 11h00, mobilizando para o local elementos dos Bombeiros Municipais de Coruche e Voluntários de Mora, bem como uma equipa da ambulância de Suporte Imediato de Vida de Ponte de Sor, que estabilizou a vítima, em estado grave, antes do transporte para o Serviço de Urgência Básico na localidade alentejana, onde foi declarado o óbito. A GNR está a investigar as circunstâncias do acidente.