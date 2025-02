“Death Café” regressa a Santarém para falar de morte num ambiente informal

Tal como tem vindo a acontecer em muitas cidades do país, a Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos (ECSCP) da Unidade Local de Saúde da Lezíria dinamiza trimestralmente um Death Café, actividade que se insere no movimento das Comunidades Compassivas. O quinto encontro, aberto à comunidade e de entrada gratuita, está agendado para o dia 21 de Fevereiro, às 18h00, na Sala Bernardo Santareno.

O Death Café pretende ser um espaço de reflexão onde as pessoas são convidadas a falar sobre a morte e o sofrimento num ambiente descontraído, na companhia de uma chávena de café e de uma fatia de bolo, sendo o principal objectivo quebrar tabus de falar sobre estas questões, “porque falar da morte é falar da vida”, lê-se num comunicado partilhado pela ULS Lezíria, que acrescenta: “pretende-se conversar sobre a finitude, como aspecto integrante e natural da vida, promovendo a reflexão sobre a mesma, e a consciencialização de que devemos fazer o máximo das nossas (finitas) vidas”. De acordo com a ECSCP, “estes encontros têm sido momentos de partilha, numa atmosfera informal, que desejamos que deixem sementes no sentido de construirmos uma comunidade mais solidária e compassiva”.