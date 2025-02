Detido em Alenquer por abuso sexual de menor

A Polícia Judiciária deteve no dia 1 de Fevereiro, em Alenquer, um homem de 27 anos, suspeito de crimes de abuso sexual de menor dependente, agravados. O homem vivia com a vítima, uma menina de 15 anos, que após sofrer reiteradamente os abusos acabou por contar o sucedido aos profissionais de saúde do Hospital de Vila Franca de Xira. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coacção de apresentações periódicas e proibição de contactos com a vítima.