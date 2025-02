Edifício devoluto em Torres Novas vai ser reabilitado para habitação

Empreitada visa a reconversão de um edifício devoluto na Rua da Palha, em Torres Novas, em 16 fogos de habitação a custos controlados.

O executivo da Câmara de Torres Novas aprovou, na reunião de 29 de Janeiro, a abertura de um concurso público para a empreitada de reabilitação do edifício de habitação multifamiliar da Rua da Palha, em Torres Novas. O valor base para a empreitada é de 2,4 milhões de euros (mais IVA) e o prazo de execução de 690 dias.

A obra enquadra-se na Estratégia Local de Habitação para o concelho de Torres Novas, pelo que poderá, explica a autarquia em comunicado, “beneficiar de apoio financeiro não reembolsável através do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência], assegurado através do financiamento proveniente Investimento RE-C02-i01 - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.

A empreitada tem como objectivo a construção/reabilitação de um edifício de habitação multifamiliar em regime de habitação a custos controlados localizado na Rua da Palha e Largo das Forças Armadas. Da intervenção urbanística resultará a criação de um edifício de três pisos mais um recuado acima do solo, composto por 16 fogos distribuídos em três T1, dez T2 e três T3, com uma área de implantação total de 550,45 m2 e área bruta de construção de 1.591,60 m2.

O terreno possui abertura para duas frentes urbanas diferentes e, para além da reabilitação e beneficiação da edificação, encontra-se prevista a redefinição transversal da travessa, de modo a possibilitar a criação de um parque de estacionamento, para dez lugares, em conjunção com um passeio na tentativa de eliminar os constrangimentos da circulação naquele local.