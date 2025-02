Enfermeiros do Hospital de VFX alertam para degradação das condições de trabalho

Os enfermeiros do Hospital de Vila Franca de Xira alertaram na manhã de 4 de Fevereiro para a degradação das condições de trabalho na unidade de saúde e pedem mudanças urgentes. Em comunicado, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) diz que os profissionais de enfermagem estão no limite da sua capacidade física e mental, “fruto do elevado ritmo de trabalho em resultado das sucessivas alterações de horário, muitas delas no próprio dia, dos contactos telefónicos nas suas folgas e tempos de descanso e dos horários com mais de 50 horas extraordinárias por mês”, critica.

A falta de enfermeiros e a realidade estrutural do serviço, alerta o SEP, coloca em risco a segurança da prestação de cuidados de enfermagem, “quando existem mais de 100 doentes internados no Serviço de Urgência, além da elevada afluência ao serviço, há uma média de 16 a 17 doentes por enfermeiro”.

Os profissionais pedem, como O MIRANTE já tinha noticiado, a criação de condições de trabalho que favoreçam a fixação e contratação de enfermeiros, tais como a contagem de todos os anos de serviço para efeitos de progressão, a harmonização de dias de férias entre contratos de trabalho em funções públicas e contratos individuais de trabalho, a regulação dos horários de trabalho e o respeito pelos tempos de descanso. “Isso deveria ser uma das prioridades desta administração e do governo, motivo pela qual os enfermeiros realizaram dia 17 de Dezembro, com 89% de adesão, uma greve em que a adesão do Serviço de Urgência foi de 100%”, recordam.