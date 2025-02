Incêndio revelou casino clandestino em Santarém

Incêndio na madrugada de 4 de Fevereiro não causou vítimas, mas arrasou completamente armazém de produtos chineses. Polícia Judiciária está a investigar suspeitas da existência de um casino ilegal no local, num edifício contíguo que acabou por não sofrer grandes danos.

Um incêndio que deflagrou na madrugada de terça-feira, 4 de Fevereiro, destruiu totalmente um armazém de produtos chineses na zona industrial de Santarém. A tragédia acabou por revelar, segundo apurou O MIRANTE, a possibilidade de existir um casino clandestino no local, num edifício contíguo que acabou por não sofrer grandes danos. Fonte bem informada, que esteve no local da tragédia, disse ao nosso jornal que nesse edifício existia um cofre com pelo menos 100 mil euros no seu interior e que pessoas afectas ao armazém estiveram no local a tentar reaver essa verba.

No mesmo edifício estariam mais cofres e também máquinas de jogo de casino, entre outros artigos da mesma índole. “Já há algum tempo que se falava na possibilidade de existir um casino em Santarém. Agora percebe-se por que era comum ver automóveis de alta cilindrada a circular na zona industrial de Santarém durante a madrugada”, referiu a nossa fonte.

À data de fecho desta edição de O MIRANTE, terça-feira, 4 de Fevereiro, a Polícia Judiciária estava no local a investigar estas suspeitas, assim como a origem do incêndio. Em relação ao fogo, e apesar da intensidade das chamas, os bombeiros conseguiram evitar que se alastrasse a um edifício contíguo, onde se encontravam algumas pessoas. O fogo não causou vítimas, mas os prejuízos são elevados. No combate às chamas estiveram 57 operacionais de nove corporações de bombeiros do concelho de Santarém e concelhos vizinhos, segundo informou Carlos Grazina, comandante dos Sapadores Bombeiros de Santarém.