Ourém inicia revisão do Regulamento de Atribuição de Incentivos à Fixação de Médicos

O executivo da Câmara Municipal de Ourém aprovou o início do procedimento de revisão do Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação de Médicos de Medicina Geral e Familiar nas Unidades de Saúde de Ourém. O regulamento em vigor foi publicado em Diário da República no dia 18 de Agosto de 2023. No entanto, e face à transição das Unidades de Saúde Familiar de Modelo A para Modelo B, alguns dos pressupostos subjacentes ao regulamento deixaram de fazer sentido, o que impôs a necessidade de actualização do documento.

Nesse sentido, e tendo em vista o início do processo de revisão do regulamento que regula as regras de atribuição de Incentivos à Fixação de Médicos de Medicina Geral e Familiar nas Unidades de Saúde de Ourém, a Câmara de Ourém deliberou por unanimidade proceder à publicitação do início do procedimento de revisão e participação procedimental para o regulamento. O documento tem como objectivo garantir incentivos para que os profissionais de saúde se possam fixar no concelho de Ourém e contribuir para uma redução gradual do número de utentes sem médico de família.