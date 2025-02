PS de Azambuja pede reunião urgente à ministra da Saúde e diz que é ignorado

Socialistas de Azambuja dizem que precisam de tratar de questões urgentes da área da Saúde mas que não têm resposta da ministra e exigem “respeito e atenção”. Concelho tem apenas um médico de família.

O Partido Socialista de Azambuja diz que contactou a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, para “tratar de questões urgentes” mas “não obteve resposta”, situação que os socialistas lamentam numa publicação feita na página oficial da concelhia nas redes sociais, exigindo “respeito e atenção para Azambuja”.

“Apesar da falta de apoio do Governo, já investimos mais de 85 mil euros para atrair e apoiar médicos em Azambuja, algo que deveria ser da responsabilidade do Estado”, afirmam os socialistas de Azambuja referindo-se ao projecto Bata Branca que foi implementado em 2023 pela Cerci Flor da Vida, instituição que presta apoio a pessoas com deficiência, através de protocolo com o município e Administração Central do Sistema de Saúde. O PS acrescenta que “este valor, embora esteja a beneficiar a população, poderia ser usado para outras áreas no concelho que também necessitam de investimento”.

O concelho de Azambuja, recorde-se, tem actualmente apenas um médico de família. Recentemente o executivo da Câmara de Azambuja, liderado pelo PS, aprovou a renovação do protocolo de cooperação com a Cerci Flor da Vida no âmbito do Bata Branca, projecto que tem assegurado cuidados de saúde primários à população do concelho. O protocolo inclui a disponibilização de uma verba anual máxima de 69.600 euros para financiamento dos profissionais de saúde e um apoio mensal de 250 euros à Cerci para compensação de despesas administrativas.