Queda de árvore em Torres Novas leva município a tomar medidas

A Câmara de Torres Novas anunciou que vai realizar com carácter de urgência uma avaliação ao arvoredo da cidade, após uma árvore, ter sido derrubada devido ao mau tempo, no jardim do Parque Almonda, em Torres Novas. A árvore, que foi prontamente retirada do local na zona Oeste do jardim, é da espécie choupo à qual a autarquia vai prestar especial atenção, assim como àquelas que tiverem a mesma idade.