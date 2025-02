Rastreio do cancro da mama em Alenquer e Carregado

A Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Sul, em parceria com o Serviço Nacional de Saúde, vai lançar dois novos momentos de rastreio gratuito do cancro de mama no concelho de Alenquer. O rastreio é feito numa unidade móvel da LPCC, de 5 de Fevereiro a 11 de Março, de 2ª a 6ª feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h30. De 5 a 13 de Fevereiro a unidade móvel vai estar no Carregado, junto à Biblioteca Municipal, na Rua da Liberdade. De 14 de Fevereiro a 11 de Março vai estar em Alenquer, junto ao Centro de Saúde. As mulheres elegíveis para o rastreio (50-69 anos) vão poder contar com uma equipa técnica especializada na área e com equipamentos digitais novos que potenciam uma melhor qualidade do diagnóstico.