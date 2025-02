ULS Estuário do Tejo registou crescimento na actividade assistencial

A Unidade Local de Saúde (ULS) Estuário do Tejo registou um aumento na prestação de cuidados de saúde no último ano, tendo realizado mais consultas, cirurgias e atendimentos em urgência nos cinco concelhos que abrange: Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira.

De acordo com o balanço assistencial do ano, que agora foi divulgado em comunicado pela ULS, foram realizadas mais de 716 mil consultas, representando um crescimento de 2,6% em relação a 2023. No Hospital de Vila Franca de Xira (HVFX) registaram-se 151.692 consultas externas, que significam um aumento de 2,2%. Nas restantes unidades de saúde, o número de consultas cresceu 2,8%, atingindo um total de 564.519.

Já a actividade cirúrgica no HVFX também apresentou uma evolução positiva com 11.489 cirurgias programadas, o que representa um crescimento de 10,7%. A unidade destaca o aumento das cirurgias em regime de ambulatório, que somaram 9.488 intervenções, traduzindo-se num crescimento de 15,4% face a 2023.

Os episódios de urgência também aumentaram no HVFX, totalizando 140.425 atendimentos, um crescimento de 2,8%. Nos cuidados de saúde primários das unidades distribuídas pelos cinco concelhos verificou-se um aumento de 1,9% nas consultas médicas e de 6,2% nas consultas de enfermagem. Entre os números agora revelados, destaque também para o aumento das consultas de medicina dentária, que subiram 61% face ao ano anterior, com 4.390 consultas realizadas no último ano.