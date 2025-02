Vaga de furtos em Tomar

A cidade de Tomar tem sido alvo de furtos nas últimas semanas. Os casos mais recentes ocorreram na noite de 25 para 26 de Janeiro. A lavandaria Splash, localizada na Travessa da Misericórdia, foi assaltada, sendo que os prejuízos são elevados. Também a sede do Sporting Clube de Tomar, no pavilhão da Escola Jácome Ratton, foi alvo de furto. Anteriormente, já tinham ocorrido outros furtos num café e numa loja de decorações.

O MIRANTE entrou em contacto com o comissário João Silva, do Comando Distrital da PSP de Santarém, que confirmou o assalto à lavandaria Splash, na noite de sábado para domingo. O autor do assalto terá furtado um moedeiro, deixando ainda um rasto de destruição que resulta num prejuízo bastante elevado. Neste momento está a ser investigado o assalto, com a ajuda das imagens de videovigilância, havendo suspeitas de que se possa tratar de uma pessoa com antecedentes criminais.

Relativamente ao furto na sede do Sporting de Tomar, segundo O MIRANTE conseguiu apurar, uma pessoa terá entrado no espaço, retirou cerca de 30 euros em moedas, bebidas e aperitivos. Registo ainda para outros furtos, nessa mesma semana, no café Tendinha, localizado também na Travessa da Misericórdia, e na loja de decorações Bacana, situada na Alameda Um de Março.